Mask Singer du 3 octobre 2025 : spéciale boum, quel enquêteur mystère est sous le Hot-Dog ? (prime 4)



Publicité





Mask Singer du 3 octobre 2025 – C’est ce soir qu’aura lieu le troisième prime de la saison 8 de « Mask Singer ». Camille Combal et les enquêteurs seront aux côtés des 7 costumes encore en compétition mais aussi d’une seconde star internationale : qui se cache sous l’Oiseau ?





Branchez-vous sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour découvrir des bonus supplémentaires et/ou revoir l’émission en replay.







Publicité





Mask Singer du 3 octobre, 6 costumes encore en compétition et un enquêteur mystère sous le Hot-Dog

Pour cette émission « spéciale boum de mask singer », Michaël Youn, Chantal Ladesou, Laurent Ruquier et Kev adams accueilleront à leurs côtés un enquêteur mystère ! Mais ils devront d’abord, comme vous, deviner l’identité de cette célébrité dissimulée sous le costume du Hot-Dog, grâce à une seule performance vocale !

Cet invité d’un soir mènera ensuite l’enquête avec eux pour tenter de démasquer les autres célébrités encore en compétition, qui s’affronteront sur nos tubes préférés pour faire la fête sous des boules à facettes !



Publicité





Les autres personnages encore en compétition – le Lapin, le DJ, l’Agneau, le Doudou étoile, le Scarabée, et la Taupe – s’affronteront pour éviter l’élimination et le démasquage.

VIDÉO extrait de votre soirée