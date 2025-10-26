Star Academy 2025 : le programme de la semaine 2 et du prime du 1er novembre

Par /

Publicité

Star Academy du 26 octobre 2025, programme – Quel programme pour la seconde semaine des élèves à la Star Academy 2025 ? Après un second prime riche en émotion et l’élimination de Mehdi, ils ne sont plus que 16 élèves au château de Dammarie-les-Lys.


Star Academy 2025 : le programme de la semaine 2 et du prime du 1er novembre
Capture TF1


Publicité

Un prime avec Ed Sheeran et Charlotte Cardin

Et alors que le château a été décoré pour Halloween, Michaël Goldman a déjà fait des révélations sur la semaine à venir et le prochain prime, qui aura lieu le samedi 1er novembre. Sur le plateau, les élèves partageront la scène avec leur parrain et leur marraine, Ed Sheeran et Charlotte Cardin !

Charlotte Cardin sera présente au château pour les évaluations lundi et mardi tandis que Kendji Girac assistera à un cours de chant avec Sofia. Le chanteur choisira un élève qui aura l’honneur de chanter avec lui sur la scène des NRJ Music Awards vendredi soir à Cannes !

Les prochaines évaluations auront lieu toujours en deux parties, lundi matin et mardi matin et on connaitra ce dimanche en fin de journée le programme de ces évaluations.


Publicité

Le planning de la semaine

L’emploi du temps de cette seconde semaine a été affiché au château. Nouveauté cette semaine : un cours d’anglais mercredi matin !

Rendez-vous cet après-midi à 16h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.

A LIRE AUSSI
Audiences 25 octobre 2025 : « Brigade du fleuve » leader devant la Star Academy
Audiences 25 octobre 2025 : « Brigade du fleuve » leader devant la Star Academy
Star Academy : qui a été éliminé lors du 2ème prime ? (résumé + replay du 25 octobre 2025)
Star Academy : qui a été éliminé lors du 2ème prime ? (résumé + replay du 25 octobre 2025)
Star Academy estimations : Théo P. grand favori, Mehdi éliminé ? (SONDAGE)
Star Academy estimations : Théo P. grand favori, Mehdi éliminé ? (SONDAGE)
Star Academy du 25 octobre 2025 : résumé et replay de la quotidienne
Star Academy du 25 octobre 2025 : résumé et replay de la quotidienne


Publicité


Retour en haut