Star Academy 2025 : le programme de la semaine 2 et du prime du 1er novembre

Star Academy du 26 octobre 2025, programme – Quel programme pour la seconde semaine des élèves à la Star Academy 2025 ? Après un second prime riche en émotion et l’élimination de Mehdi, ils ne sont plus que 16 élèves au château de Dammarie-les-Lys.











Un prime avec Ed Sheeran et Charlotte Cardin

Et alors que le château a été décoré pour Halloween, Michaël Goldman a déjà fait des révélations sur la semaine à venir et le prochain prime, qui aura lieu le samedi 1er novembre. Sur le plateau, les élèves partageront la scène avec leur parrain et leur marraine, Ed Sheeran et Charlotte Cardin !

Charlotte Cardin sera présente au château pour les évaluations lundi et mardi tandis que Kendji Girac assistera à un cours de chant avec Sofia. Le chanteur choisira un élève qui aura l’honneur de chanter avec lui sur la scène des NRJ Music Awards vendredi soir à Cannes !

Les prochaines évaluations auront lieu toujours en deux parties, lundi matin et mardi matin et on connaitra ce dimanche en fin de journée le programme de ces évaluations.



Le planning de la semaine

L’emploi du temps de cette seconde semaine a été affiché au château. Nouveauté cette semaine : un cours d’anglais mercredi matin !

Le planning de la semaine 2 !

Cours d’anglais mercredi matin !#StarAcademyLeLive pic.twitter.com/zxppZVsAGn — Patricia Simon (@SimPat30) October 25, 2025

Rendez-vous cet après-midi à 16h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.