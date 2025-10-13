13h15 le dimanche du 26 octobre : au sommaire aujourd’hui



13h15 le dimanche du 26 octobre 2025





« 13h15 le dimanche » du 26 octobre 2025 : Histoire d’une vengeance

C’est l’une des plus grandes énigmes criminelles de l’histoire française. Plus de quarante ans après la mort du petit Grégory Villemin, sa grand-tante, Jacqueline Jacob, a de nouveau été mise en examen ce vendredi 24 octobre. Elle est soupçonnée d’avoir été l’un des mystérieux « corbeaux » ayant adressé des lettres de menaces à la famille Villemin.

Nouveau rebondissement dans une affaire qui bouleverse la France depuis quarante et un ans : la cour d’appel de Dijon a mis en examen Jacqueline Jacob pour « association de malfaiteurs criminelle ». Ses avocats, maîtres Giuranna, Berna et Bouthier, ont immédiatement contesté cette décision, dénonçant une procédure entachée d’irrégularités et annonçant leur intention de faire appel.



Ce n’est pas la première fois que la grand-tante de Grégory est inquiétée par la justice. En 2017, elle avait déjà été placée en détention provisoire pendant quatre jours dans le cadre de cette même affaire, avant que sa mise en examen pour « enlèvement et séquestration suivie de mort » ne soit annulée l’année suivante pour vice de forme.

Quarante ans après la découverte du corps de l’enfant, retrouvé pieds et poings liés dans la Vologne le 16 octobre 1984, le mystère reste entier. L’enquête, tentaculaire et marquée par des divisions familiales, continue d’alimenter les interrogations sans qu’aucun coupable n’ait encore été définitivement identifié.