Star Academy du 25 octobre 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 25 octobre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de vendredi des académiciens au château.











Tous les élèves hormis les nommés se lèvent tôt et se rendent au studio du prime pour les répétitions. Léo retrouve le groupe Kyo pour répéter leur duo sur « Le Graal ». Fanny met en garde Léo, elle a entendu quelques faussetés.

Au château, Théo P. et Mehdi prennent leur petit dej. Et Ladji arrive pour le cours de sport des nommés.

Au studio, Mélissa rencontre Luiza pour répéter « Soleil bleu ».



Au château, après un boeuf improvisé autour du piano, Mehdi, Ema et Théo P. retrouvent Marlène pour son coaching sur leurs chansons du prime. Ils passent tour à tour et elle leur donne des conseils.

Sur les répétitions, Lily fait la connaissance de Lilly Wood and the Prick. Et place ensuite au tour de tous les élèves au château. Pour leur dernière soirée à 17, ils chantent et dînent tous ensemble. Et ils jouent au « devine tête ».

Les nommés font leurs valises et tout le monde va se coucher.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 25 octobre

