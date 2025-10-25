Tous en cuisine du 25 octobre 2025 : pourquoi l’émission de Cyril Lignac n’est pas diffusée ce soir ?

Les téléspectateurs de M6 vont devoir patienter avant de retrouver Cyril Lignac derrière les fourneaux. Ce samedi, l’émission culinaire « Tous en cuisine » ne sera pas diffusée, la chaîne ayant achevé la diffusion de sa nouvelle formule hebdomadaire lancée début septembre.


À la place, M6 proposera le jeu emblématique “La roue de la fortune”, relancé avec un nouveau souffle sur sa grille du week-end.

© Julien FAURE/ M6


Fin de saison pour “Tous en cuisine”

La version week-end de l’émission, diffusée chaque samedi à 18h30, aura permis à Cyril Lignac de partager des recettes généreuses, conviviales et familiales, parfaites pour les grandes tablées. Mais après plusieurs semaines à l’antenne, le programme s’éclipse temporairement.

Un retour attendu en décembre

Bonne nouvelle toutefois pour les fans : comme chaque année, “Tous en cuisine” devrait faire son retour en décembre pour une édition spéciale Fêtes, centrée sur les menus de Noël et du Nouvel An. Un rendez-vous désormais incontournable de fin d’année sur M6, où Cyril Lignac régale les téléspectateurs avec ses recettes festives et accessibles à réaliser à la maison.


En attendant, “La roue de la fortune” prend le relais, promettant un début de soirée plus ludique avant le prime.

