« Sur la terre des dinosaures » : votre documentaire inédit ce soir sur France 2 (28 octobre 2025)

« Sur la terre des dinosaures » au programme TV du mardi 28 octobre 2025 – Ce mardi soir à la télé, France 2 diffuse le documentaire inédit « Sur la terre des dinosaures ».





A découvrir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







« Sur la terre des dinosaures » : présentation

Ils sont de retour ! Derrière la légende, partez à la découverte de la véritable histoire de ces géants disparus. Préparez-vous pour un voyage spectaculaire au cœur du monde des dinosaures !

Grâce à des effets spéciaux d’une qualité cinématographique exceptionnelle, ces créatures mythiques reprennent vie sous vos yeux. Des accès privilégiés à des sites de fouilles dévoilent, comme jamais auparavant, leurs aventures grandioses. Aux côtés de paléontologues passionnés, plongez dans l’enquête sur le mystère de leur extinction, leur prodigieuse capacité d’adaptation et leurs redoutables stratégies de survie.

Au menu : migrations périlleuses, combats titanesques et parades amoureuses fascinantes.



Du désert africain aux forêts canadiennes, en passant par les rivages du Portugal, les destins de Sobek, Albie, Clover, Rose, George et Grandé s’entrecroisent pour former une fresque à couper le souffle.

Entre aventure, émotion et découverte scientifique, cette série documentaire vous entraîne dans une immersion totale au cœur du Crétacé.

Racontée par le comédien José Garcia, cette épopée promet de réveiller le géant qui sommeille en chacun de nous.