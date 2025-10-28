« Les secrets du paquebot » : votre téléfilm ce soir sur France 3 (28 octobre 2025)

Publicité
« Les secrets du paquebot » au programme TV du 28 octobre 2025 – Ce mardi soir à la télé, France 3 rediffuse encore une fois le téléfilm « Les secrets du paquebot » avec Léonie Simaga et Arthur Dupont.
A voir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV
« Les secrets du paquebot » : l’histoire
En enquêtant sur le meurtre d’un journaliste, Léa et Grégory se retrouvent entraînés sur la piste d’un drame oublié : celui du paquebot *L’Afrique*, surnommé le « Titanic français », coulé en 1920 au large des Sables-d’Olonne.
À bord de ce navire disparu se trouvaient des centaines de passagers, parmi eux de nombreux tirailleurs sénégalais rentrant chez eux après la Grande Guerre.
Le journaliste aurait-il levé le voile sur la vérité entourant le mystérieux trésor que *L’Afrique* aurait transporté ? Et l’épave, immergée à 47 mètres de fond, dissimule-t-elle encore des secrets capables de réécrire l’histoire ?
Entre mémoire coloniale, légende maritime et quête de vérité, leur investigation les entraîne dans les profondeurs les plus obscures.
Interprètes et personnages
« Les secrets du paquebot » : la bande-annonce
