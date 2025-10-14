Tout le monde veut prendre sa place : 30ème victoire de Vincent ! (14 octobre 2025)

Vincent est décidément très impressionnant dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Le Champion, professeur d’histoire-géographie, a signé sa 30ème victoire ce mardi midi et avec les honneurs puisqu’il n’a fait que des cashs et a remporté 30 points en finale face à un challenger pourtant très bon !


Aujourd’hui, jamais un challenger n’avait remporté autant de points face au Champion : il a totalisé 23 points ! Mais Vincent est trop fort et reste invaincu avec 36.900 euros euros de gains en 30 victoires. Il se rapproche de la barre des 40.000 euros.

Tout le monde veut prendre sa place du 14 octobre, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce mardi 14 octobre 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv

