Demain Nous Appartient du 14 octobre : Bart agressé et en grand danger (résumé + vidéo épisode 2051 en avance)

Demain nous appartient du 14 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2051 de DNA – Bart va se mettre en grand danger ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Alors que Laurie est arrêtée par la police, Bart est agressé…





Demain nous appartient du 14 octobre 2025 – résumé de l’épisode 2051

Au Spoon, Gloria confie à Bart qu’elle a consulté le dossier médical de Laurie : aucun séjour en HP ni en institut spécialisé. Rassuré, Bart pense avoir exagéré ses soupçons. Plus tard, il se rend chez Laurie, absente, et découvre un homme enfermé à l’intérieur. Il s’agit d’Augustin, le frère de Laurie, qu’il avait vu se disputer avec elle. Augustin explique qu’il tente de contrôler les pulsions pyromanes de sa sœur depuis des années, sans succès. Bart commence à douter de sa version après s’être rappelé les propos de Gloria, mais fait semblant de le croire… Plus tard, Bart est inconscient et ligoté au beau milieu d’un champ !

Pendant ce temps, au commissariat, Sara fait écouter à Karim l’appel anonyme ayant signalé l’accident d’Audrey. Il reconnaît la voix de Laurie, et ils se rendent chez elle pour l’arrêter.



De leur côté, Jordan et Judith passent la nuit ensemble chez Marianne. Le lendemain, Jordan revoit Violette pour s’excuser et lui annoncer qu’il est à nouveau en couple avec Judith. Blessée, Violette quitte le café et se confie à sa mère et à son frère, qui tentent de la réconforter.

À la villa, William et Nordine encouragent Samuel à s’installer avec Marine. Celui-ci lui en parle, et elle accepte d’y réfléchir, évoquant son désir d’avoir trois enfants. Plus tard, Samuel, troublé, demande à Ellie si elle le voit comme un bon père, admettant qu’il ne s’était jamais posé la question jusqu’à présent.

VIDÉO Demain nous appartient du 14 octobre – extrait de l’épisode

