Les 12 coups de midi du 24 octobre : Cyprien continue, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Les 12 coups de midi du 24 octobre 2025, 36ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce vendredi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a encore fait fort aujourd’hui avec un Coup de Maître à 10.000 euros, le second d’affilée !


Les 12 coups de midi du 24 octobre, toujours pas d’indice sur la nouvelle étoile mystérieuse

Cyprien voit ainsi sa cagnotte monter à l’impressionnant total de 175.845 euros de gains et cadeaux. Sur la nouvelle étoile mystérieuse, on s’ennuie ferme puisqu’elle n’a toujours pas livré le moindre indice ! Cyprien a proposé le nom du pilote de Formule 1 Pierre Gasly mais c’est encore raté.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 24 octobre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

