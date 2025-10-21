Un Si Grand Soleil du 22 octobre : Eve dit tout à Manu (résumé épisode 1776 en avance)



Un si grand soleil du 22 octobre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1776 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 22 octobre 2025.





Un homme appelle la police, il a entendu des coups de feu dans une zone industrielle. Pendant ce temps là, Eve panique avec Eliott, touché par une balle. Elle veut appeler le samu mais Eliott lui ordonne de raccrocher. Eve l’emmène dans sa voiture et appelle Charles en urgence. A la clinique vétérinaire, Charles explique que la balle n’est pas ressortie, il trouve ça trop dangereux de s’en occuper lui-même. Mais Eliott refuse toujours qu’ils appellent les secours : soit il lui retire la balle, soit il le laisse mourir.

Alex appelle Manu suite à l’appel pour des coups de feu. Il lui dit que c’est devant le garage d’Eliott. Manu s’inquiète, Eve est censée être avec Eliott. Mais Alex lui dit qu’il n’y a personne sur place mais il préférait le prévenir. Manu appelle Eve mais elle est sur répondeur.



Charles opère Eliott alors qu’Alex passe les lieux au peigne fin. Il découvre un impact de balle dans une voiture. Charles réussit à extraire la balle.

Thaïs reçoit un message de Kira, elle confie à Louis qu’elle est trop mal à l’aise depuis l’autre fois. Louis pense qu’il faut lui parler mais Thaïs n’ose pas. Il ne comprend pas comment elle peut encore avoir des sentiments pour lui. Il encourage à Thaïs à accepter pour ce soir et ils iront ensemble. Pendant ce temps là, Kira regarde des photos d’elle et Louis… Claire la sort de ses pensées. Elle appréhende un peu de revoir la vieille dame dont elle doit s’occuper, elle ne sait pas comment l’approcher. Claire lui donne quelques conseils, elle doit créer une relation de confiance et se faire confiance.

Kira arrive chez Madame Laval, qui ne répond même pas quand elle lui dit bonjour et se montre encore désagréable. Elle finit quand même par lui proposer un thé, Kira propose de le faire mais finit par accepter.

Eve est au chevet d’Eliott, il se réveille. Charles lui demande comment il se sent, il est vaseux. Charles dit avoir réussi à enlever la balle, ça devrait aller. Il veut déjà partir, Charles lui dit qu’il doit rester et Eve lui rappelle qu’il a failli mourir. Elle veut prévenir Manu pour qu’il l’aide, Eliott refuse.

Louis est avec Kira aux Sauvages, il l’interroge sur son travail quand Thaïs les rejoint. Kira leur dit qu’ils lui ont manqué tous les deux. Thaïs finit par annoncer qu’ils doivent lui dire un truc… Thaïs tourne autour du pot mais Louis met fin au suspense : ils sont ensemble ! Thaïs assure que c’est génial, ça lui fait plaisir. Thaïs et Louis sont soulagés. Kira file, elle doit aller au restaurant avec son père.

Manu est avec Alex au commissariat, il lui parle de la balle retrouvée au garage. Il dit que le garage d’Eliott est toujours fermé, Manu est inquiet : Eve n’est pas rentrée de la nuit. Elle lui a envoyé un message pour dire qu’elle restait avec Eliott et elle est injoignable. Manu comprend qu’Eliott s’est encore mis dans de sales draps, tout ça n’est pas une coincidence. Alex dit à Manu de rentrer chez lui, il le tient au courant.

Florent est avec Kira, il remarque que ça n’a pas l’air d’aller. Elle lui dit que Thaïs et Louis sont en couple. Elle s’en veut d’avoir dit qu’elle était contente pour eux mais Florent pense qu’elle a bien fait. Elle se sent mal, Florent lui dit que ça va passer et elle va rencontrer sa moitié.

Manu rentre, Eve est là. Il exige des explications. Eve ment, elle dit qu’Eliott n’avait pas le moral. Mais Manu veut la vérité, il lui parle des coups de feu et de la balle retrouvée au garage. Eve avoue tout et lui demande de l’aider. Manu ne voit pas ce qu’il peut faire. Eve ne sait pas ce qu’il fait mais elle lui demande de le protéger. Il lui promet qu’il va le faire.

