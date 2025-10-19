Un Si Grand Soleil spoilers : Eve et Muriel en guerre, les résumés jusqu’au 7 novembre 2025



Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 7 novembre 2025 – Qu’est-ce qui vous attend en novembre dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le découvrir, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 3 au vendredi 7 novembre 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que l’enquête sur la mort d’Eliott va créer de vives tensions. Eve en veut à Muriel et entre en guerre contre son ex belle fille… Catherine lui en veut aussi car Boris est soupçonnée et elle tient Muriel pour responsable.

De son côté, Eve découvre ce qu’Eliott lui cachait… Kira a porté plainte mais celle-ci est classée sans suite. Elle ne compte pas lâcher pour autant. Quant à Alix, elle refuse de tirer un trait sur Lucas et tente de renouer le dialogue.



Un si grand soleil spoilers les résumés du 3 au 7 novembre 2025

Lundi 3 novembre 2025 (épisode 1784) : Alors qu’Emma découvre que sa mère a de gros ennuis, deux nouveaux suspects ressortent dans l’enquête.

Mardi 4 novembre 2025 (épisodes 1785) : Tandis qu’Eve découvre les sombres secrets d’Eliott, de son côté, Lucas fait une rencontre providentielle.

Mercredi 5 novembre 2025 (épisode 1786) : Bien que sa plainte ait été classée, Kira ne compte pas baisser les bras. Quant à Catherine, elle en veut à Muriel d’avoir entraîné Boris dans sa chute.

Jeudi 6 novembre 2025 (épisode 1787) : Alors qu’Alix n’arrive pas à tirer un trait sur Lucas, Eve déclare la guerre à Muriel.

Vendredi 7 novembre 2025 (épisode 1788) : Kira compte faire entendre sa voix au journal. Côté enquête, un nouvel élément change la donne pour Muriel.

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.