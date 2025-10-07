Un Si Grand Soleil du 8 octobre : Elise relâchée (résumé épisode 1766 en avance)



Un si grand soleil du 8 octobre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1766 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 8 octobre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







A la ferme, Ludo est avec Louis et Elodie, il vient encore de payer 400 euros pour remplir de nouveau la citerne. Louis demande quand ils vont toucher les subventions mais Ludo n’est pas certain de les avoir. Ils se sont mis le syndicat à dos en refusant leur projet de méga bassines… Le syndicat peut leur savonner la planche. Elodie est déçue que son père participe à ça. Elle demande à Ludo des nouvelles d’Elise mais il n’en a pas.

Au commissariat, Thierry informe Yann qu’Elise a passé la nuit en garde à vue. Pour lui, c’est évident qu’Elise n’a pas commis d’agression mais Yann doute avec ses multiples mensonges. Thierry est choqué et lui parle de solidarité entre flics, Yann lui dit qu’ils ne sont pas au dessus des lois.



Elodie et Ludo sont désespérés par la météo qui n’annonce toujours pas de pluie. La police débarque avec le juge pour une perquisition en présence d’Elise et Johanna.

Pablo est ravi d’aller en cours. Hugo s’inquiète qu’il revoit Chazal mais lui recommande de faire profil bas. Sabine ajoute qu’il vaut mieux ignorer Achille malgré ce qu’il a fait. Et Hugo pense qu’il vaut mieux retirer la plainte contre Chazal, Pablo est choqué mais accepte.

Achille prépare son sac pour aller en cours mais il est inquiet et demande à Cécile de rester à la maison quelques jours. Elle refuse et lui dit qu’il avait qu’à réfléchir avant, il doit assumer et s’excuser auprès de Pablo. Il assure qu’il va le faire.

Pablo est avec Noura dans le tram, elle avoue avoir eu super peur pour lui et lui demande comment il se sent à l’idée de voir Achille… Il avoue que c’est chaud mais préfère arrêter d’en parler.

La perquisition est finie, Elodie n’a pas le droit de parler à Elise, qui est ramenée au palais. Johanna explique à Elodie et Ludo que ce n’était que des vérifications et parle d’un juge « un peu zélé ». Elodie commence à douter d’Elise.

Au lycée, Charlotte se réjouit du retour de Pablo tandis qu’Alexis se dit désolé. Pablo ne lui en veut pas, ce n’est pas de sa faute. En salle des profs, Eve présente ses excuses à Sabine. Chazal fait son entrée, Soan lui recommande de s’excuser auprès de Pablo. Il refuse et dit avoir déjà enlevé sa plainte.

Le juge Laplace trouve l’alibi d’Elise un peu léger. Johanna rappelle ses états de service irréprochable mais le juge lui rappelle la récente plainte après qu’elle ait giflé un prévenu. Ça fait rire Elise, le juge n’apprécie pas. Il décide finalement de la placer sous le statut de témoin assisté en attendant de nouveaux éléments dans l’enquête.

Achille peut parler à Charlotte mais elle refuse et s’en va. A la sortie du lycée, Alexis confronte Achille. Il veut des explications mais Achille l’envoie balader. Alexis finit par lui mettre son poing dans la figure ! Achille est au sol et pleure. Pablo l’observe.

Le juge est au téléphone avec Becker, il dit qu’il a la conviction qu’Elise est impliquée dans cette affaire et lui demande une enquête impartiale. Becker annonce à Yann qu’Elise est placée sous le statut de témoin assisté. Il lui demande d’enquêter sur Elise et espère qu’il va l’innocenter. En attendant, il va la mettre à pied.

Achille rentre à la maison, Cécile et Florent découvrent son oeil au beurre noir. Il dit être tombé à vélo mais ils n’y croient pas. Il les envoie balader et fonce dans sa chambre.

A la ferme, Elise rentre et croise Elodie. Elle veut lui parler. Elise lui avoue être allée voir Pauline pour lui dire ce qu’elle avait sur le coeur mais elle assure ne pas l’avoir agressée. Elodie lui reproche ses mensonges, Elise assure qu’elle a juste eu peur. Elodie s’en va.

