N’oubliez pas les paroles du 7 octobre : Ariane et Cindy se qualifient (tour préliminaire des masters)



Publicité





N’oubliez pas les paroles du 7 octobre 2025, tour préliminaire des masters – Le tour préliminaire pour les masters de « N’oubliez pas les paroles » s’est poursuivi ce mardi soir sur France 2.





Les 8 meilleurs Maestros de la saison dont le parcours s’était arrêté aux portes des Masters s’affrontent pour gagner leur place parmi les qualifiés des Masters.







Publicité





N’oubliez pas les paroles du 7 octobre, Ariane et Cindy continuent le tour préliminaire

Ce soir sur la première émission, Nelly affrontait Ariane. C’est Ariane qui a remporté la victoire avec la somme maximale de 20.000 euros. Sur la seconde émission, Cindy affrontait Pierre-Yves. C’est Cindy qui a remporté le duel, mais sans le moindre euro de gains en finale.

Mercredi soir, Catherine affrontera Cindy. Et jeudi soir, Ariane affrontera la seconde Cindy.



Publicité





N’oubliez pas les paroles du 7 octobre 2025, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.