13h15 le samedi du 29 novembre : au sommaire aujourd’hui

13h15 le samedi du 29 novembre 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi.





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







13h15 le samedi du 29 novembre 2025 : « Gardien du monde sauvage »

Sur l’île de Raymond, en Gironde, Bastien Campistron observe le retour spectaculaire d’une nature redevenue sauvage. Sur ces terres autrefois dédiées aux cultures, ce photographe animalier constate, objectif en main, la réapparition d’une faune exceptionnelle depuis que le site a retrouvé son état naturel.

L’équipe de 13h15 le samedi est partie à la rencontre de ce passionné de nature et d’images. Son terrain de prédilection, l’île de Raymond, abrite désormais les vestiges d’anciennes plantations de maïs, aujourd’hui entièrement réensauvagées.



Au fil des années, Bastien a vu la biodiversité renaître et les animaux recoloniser peu à peu ce qui n’était plus qu’un désert écologique. Il inventorie et photographie sans relâche les espèces qui fréquentent la réserve. Parmi elles, le sanglier, dont la population augmente fortement et cause des dégâts aux alentours.