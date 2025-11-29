Star Academy estimations : Jeanne et Léo dominent, Lily et Théo L. en retard (SONDAGE)

Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que c’est ce soir qu’aura lieu le 7ème prime et qu’un nouvel élève nominé sera éliminé et verra son aventure se terminer.


Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, Jeanne et Léo sont toujours largement en tête avec 61,2% des votes.

Derrière, Lily et Théo L. sont très en retard même s’ils sont en légère hausse avec actuellement 38,8%. des votes de notre sondage.

Pour rappel, les téléspectateurs ne pourront sauver qu’un seul des deux binômes en danger. L’autre devra se soumettre aux votes des élèves, qui trancheront et détermineront lequel d’entre eux retournera au château.


Alors, selon vous, quel duo mérite de continuer l’aventure ? Et lequel doit s’arrêter ici ? À vous de choisir en votant pour le binôme que vous souhaitez soutenir. Vous pouvez aussi donner votre avis en répondant à notre sondage. Celui-ci est uniquement indicatif : seuls vos votes officiels seront pris en compte !

Sondage nominations semaine 6

Quel binôme doit rester au château ?

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.

