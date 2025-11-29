

Grands reportages du 29 novembre 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands reportages » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands reportages du 29 novembre 2025 : au sommaire ce dimanche

Dès 13h40 : « Beauté fatale à petit prix » (inédit)

C’est l’une des tendances fortes du moment : la cosmétique à très bas prix. Partout en France, de nouvelles boutiques ouvrent et, sur les réseaux sociaux, les influenceurs beauté pullulent… suivis de près par les adolescents. Suzie, 17 ans, en est l’exemple parfait : chaque matin, elle applique une routine de près de vingt produits sur son visage. Addicte aux crèmes, mascaras et soins low cost, elle s’approvisionne notamment dans ces nouveaux supermarchés « discount » de la beauté.

Mais que se cache-t-il derrière ces produits bon marché ? Comment sont négociés de tels tarifs ? Maquillage, crèmes anti-rides, parfums… Quels sont les risques pour la santé ? Une équipe de Grands Reportages a mené l’enquête.



Au cœur du phénomène : l’enseigne Normal, star du low cost avec près de 1 000 magasins en Europe. Dans ses rayons, chips, bonbons, mais aussi une large gamme de cosmétiques à des prix imbattables. Comment l’enseigne réussit-elle à casser les prix ? Les grandes marques acceptent-elles de réduire leurs marges pour être présentes chez Normal, ou s’agit-il d’invendus ? Nous avons cherché à comprendre.

Même le parfum, longtemps réservé au luxe, connaît sa révolution. Avec ses fragrances à petits prix, la marque Adopt bouscule les codes de la parfumerie traditionnelle. Mais derrière ces tarifs dérisoires, qu’en est-il réellement de la qualité ?

Pour y voir clair, Frédéric Poitou, ingénieur chimiste spécialiste des cosmétiques, a analysé pour nous tous ces produits largement utilisés par les adolescentes. Ses conclusions réservent parfois des surprises.

Et puis il y a Emma. Ancienne grande consommatrice de cosmétiques low cost, elle en a payé le prix fort : son visage a été brûlé au second degré à cause de l’accumulation de produits. Aujourd’hui, elle suit un traitement dermatologique régulier, mais les séquelles pourraient être irréversibles.

Et à 14h50 dans Reportages découverte : « Des habits… et moi » (rediffusion)

La couture, savoir-faire emblématique de la France, se transmet bien au-delà des grandes maisons de luxe grâce à des artisans passionnés que Reportages Découverte a suivis pendant un an : Faustine, étudiante d’Esmod à Roubaix, réalise son rêve d’enfant en présentant sa première collection à un jury prestigieux ; Christophe, maître tailleur de l’école militaire de Saint-Cyr, s’apprête à prendre sa retraite tout en transmettant un héritage séculaire à sa fille ; Cédric, l’un des derniers soyeux de Lyon, part sur les traces de pièces uniques à Chicago pour enrichir le musée qu’il rêve de créer ; et Nicolas, bottier du Moulin Rouge, conçoit les chaussures sur-mesure des danseurs, véritables outils de performance, avant de relever un défi de taille : refaire les cuissardes du Grand Final.