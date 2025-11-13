13h15 le samedi du 8 novembre : au sommaire aujourd’hui



Publicité





13h15 le samedi du 8 novembre 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi. Notez qu’il s’agit d’une rediffusion !





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





13h15 le samedi du 8 novembre 2025 : « Première garde »

Après sept années d’études à la faculté de médecine, Ilona s’apprête à franchir une étape décisive : ses débuts comme interne aux urgences d’un hôpital des Hauts-de-Seine. L’émission « 13h15 le samedi » l’a suivie dans ce moment charnière où la théorie laisse place à la pratique, et où les premières responsabilités peuvent parfois donner le vertige.

Le magazine a rencontré cette jeune femme de 24 ans à un instant clé de son parcours : celui où la vocation se confronte à la réalité. Depuis l’enfance, Ilona rêve de devenir médecin urgentiste, de sauver des vies, d’évoluer au rythme des battements du cœur.



Publicité





Désormais interne à l’hôpital Louis-Mourier, à Colombes, elle débute sa carrière dans un service où chaque geste, chaque diagnostic compte. Finies les études, place aux premières gardes de douze heures, aux urgences, et à la découverte du quotidien intense d’une jeune médecin qui apprend à avoir, littéralement, la vie des autres entre ses mains.