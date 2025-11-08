Star Academy 2025 : le programme de la semaine 4 et du prime du 14 novembre



Star Academy du 8 novembre 2025, programme – Quel programme pour la quatrième semaine des élèves à la Star Academy 2025 ? Après un quatrième prime riche en émotion et l’élimination de Noah, ils ne sont plus que 14 élèves au château de Dammarie-les-Lys ce samedi.











La semaine des anciens

Et alors que les évaluations auront lieu lundi, Michaël Goldman a déjà fait des révélations sur la semaine à venir et le prochain prime, qui aura lieu le vendredi 14 novembre.

Cette semaine à la Star Academy, place à la semaine des anciens élèves Nouvelle Génération ! Ils seront là pour transmettre à la nouvelle promo. Dès dimanche, Marine fera son grand retour au château pour aider les élèves à préparer leurs évaluations. Héléna sera également de la partie cette semaine pour permettre à un élève de partager la scène avec elle.

Comme l’an dernier, les académiciens auront droit à une soirée pyjama spéciale en compagnie d’anciennes candidates. Et tout au long de la semaine, d’autres anciens académiciens des promotions 2022, 2023 et 2024 feront leur apparition pour des moments surprises, jusqu’au prime de vendredi.



Le planning de la semaine

L’emploi du temps de cette seconde semaine a été affiché au château.

Rendez-vous cet après-midi à 17h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.