Les 12 coups de midi du 8 novembre : Harry Potter fait chuter Cyprien, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Les 12 coups de midi du 8 novembre 2025, 51ème victoire de Cyprien – Encore une victoire de Cyprien ce samedi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a buté sur l’une des questions du Coup de Maître concernant le joueur de rugby nommé Harry Potter, remportant 2000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 8 novembre, un avion sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait monter sa cagnotte à 219.595 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours 4 indices : Monument Valley aux Etats-Unis, un chapeau de cow-boy, le buste d’Aphrodite, et un avion de ligne.

Avec ces indices, chez Stars-Actu, on pense à Tom Hanks :

– La route 163 / Monument Valley → fait référence à « Forrest Gump », quand le personnage s’arrête de courir sur cette route mythique.

– Le chapeau de cow-boy → clin d’œil à Woody, le cow-boy dont Tom Hanks prête sa voix dans « Toy Story ».

– Le buste d’Aphrodite → symbole de l’amour et de la beauté, rappelant les comédies romantiques de Tom Hanks comme « Nuits blanches à Seattle » et « Vous avez un message ».

– L’avion de ligne → référence à « Sully », dans lequel Tom Hanks incarne le pilote Chesley Sullenberger qui fait amerrir un avion sur l’Hudson.

Noms déjà proposés : Pierre Niney, Bryan Cranston, Johnny Depp, Pierre Gasly, Matthew McConaughey



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 8 novembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+