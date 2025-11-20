

Publicité





20h30 le dimanche du 9 novembre 2025 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le dimanche » du 9 novembre 2025 : Le 13 Novembre : 10 ans après

Dix ans après les attentats qui ont endeuillé Paris en 2015, Laurent Delahousse retrouve trois témoins de cette nuit tragique du 13 novembre : deux rescapées dont la vie a été bouleversée, et le seul médecin à avoir pénétré dans le Bataclan. À l’époque, les équipes de *13h15* avaient recueilli leurs témoignages, quelques heures à peine après les événements.

Sophie, présente au concert, a survécu. Depuis, elle a profondément transformé sa vie en devenant psychologue, dédiée désormais à l’accompagnement des victimes de traumatismes.



Publicité





Alexandra, elle, est la sœur de Gilles, un jeune fleuriste tué lors de l’attaque. La photo de son frère et de sa compagne avait alors bouleversé le monde entier. Animée par son souvenir, elle a choisi de poursuivre sa route en vivant aussi pour lui.

Quant à Denis, médecin-chef de la BRI, il faisait partie du premier groupe d’intervention à entrer dans le Bataclan. Face à l’ampleur du carnage, il a dû faire le choix difficile de renoncer aux premiers soins pour coordonner l’évacuation des blessés encore en vie.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV