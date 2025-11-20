

20h30 le samedi du 1er novembre 2025 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse.





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le samedi » du 1er novembre 2025 : Hollywood et nos peurs

« 20h30 le samedi » dévoile les secrets de ces films capables de nous empêcher de dormir. Parmi les maîtres du genre figure Alfred Hitchcock. Ce réalisateur, scénariste et producteur britannique, surnommé le maître du suspense, a puisé dans son enfance solitaire et ses propres angoisses pour mieux nous glacer le sang.

Une maison, des oiseaux, quelques notes de musique… cela semble anodin, mais c’est tout un art. D’autres cinéastes ont ensuite enrichi la recette : un personnage inquiétant, une poupée maléfique, une touche d’ésotérisme — ou, à l’inverse, une simple baignade qui vire au cauchemar.



Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV