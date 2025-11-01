C à vous du 1er novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 1er novembre 2025, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce samedi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Emprisonné 3 ans en Iran, Benjamin Brière annonce porter plainte contre X devant la justice française pour enlèvement, séquestration et détention arbitraire, torture, violences et atteinte à la liberté individuelle. Il témoigne dans à vous.

🔵 Union des droites, état de la démocratie, défiance des Français envers les politiques… On en parle ce soir avec l’historien et sociologue Pierre Rosanvallon dans C à vous



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Zoé la Diet, diététicienne-nutritionniste et créatrice de contenu

🔵 Dans la suite de C à vous :

🎶 Sheila pour son album « À l’avenir »

📖 Rachid Benzine pour le livre « L’homme qui lisait des livres », aux éditions Julliard

📚Tibo InShape pour le livre « Derrière la lumière », aux éditions Amphora

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce samedi 1er novembre 2025 à 19h sur France 5.