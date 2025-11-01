Demain Nous Appartient spoilers : la chute de Charles, Samuel démasque Fred, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 3 au 7 novembre 2025)



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 3 au 7 novembre 2025 – Déjà curieux de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ? Alors comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la chute de Charles. Sans savoir ce qu’elle contient, Violette remet la fameuse carte SD à Roxane. Charles, qui sait qu’il va certainement finir en prison pour longtemps, est désespéré et se drogue… Il retrouve Valentine et lui révèle avoir tué deux personnes !

Pendant ce temps là, Samuel découvre que c’est Fred qui prend des médicaments pour troubles bipolaires. Il le confronte…

Quant à Jordan, il se pose des questions au sujet de Diane et Esmée. Il en parle à Judith, ils décident de mener leur petite enquête…



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 3 au 7 novembre 2025

Lundi 3 novembre 2025 (épisode 2066) : Philippine utilise sa fille pour arriver à ses fins. Mona surprend Bastien en pleine intimité. Alcoolisé, Romain montre un tout autre visage.

Mardi 4 novembre 2025 (épisodes 2067) : Pour rendre service à Ellie, Violette apporte la mini carte SD à Roxane. Au lycée, Judith et Jordan assistent à une étrange scène. Noor se reconvertit pour aider son ami.

Mercredi 5 novembre 2025 (épisode 2068) : Judith fait une hypothèse inquiétante sur la situation de Diane et Esmée. Sous l’effet de la drogue, Charles révèle son lourd secret. William acquiert une notoriété sur les réseaux sociaux.

Jeudi 6 novembre 2025 (épisode 2069) : Jordan cherche des informations dans les affaires de Diane. Samuel apprend la vérité sur Fred. Valentine décide de confronter Philippine.

Vendredi 7 novembre 2025 (épisode 2070) : Judith et Jordan se lancent dans une filature. William prend goût à son activité naissante d’influenceur. Fred se braque face aux conseils de Samuel.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 3 au 7 novembre 2025

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

