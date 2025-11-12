Ici tout commence du 12 novembre : Clotilde dit la vérité ! (résumé + vidéo épisode 1305 en avance)



Publicité





Ici tout commence du 12 novembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1305 – Clotilde va enfin révéler la vérité à Hector ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». C’est elle qui était au volant et est responsable de l’accident dans lequel Hector a perdu sa jambe !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 12 novembre – résumé de l’épisode 1305

À l’Institut, Rose confie à Clotilde et Joachim qu’elle a découvert qu’Hector n’est pas le fils d’Auguste Armand. Elle veut savoir pourquoi sa sœur a menti, mais Clotilde prétend avoir mal compris à l’époque, ce qui ne convainc pas Rose. À l’hôtel Jourdain, Léonard surprend une dispute entre Clotilde et Andréa : ce dernier lui interdit de révéler la vérité à Rose ni d’impliquer Hector. Peu après, en cuisine, Léonard remarque qu’Hector souffre d’une douleur à la jambe et découvre qu’il porte une prothèse, suite à un accident provoqué par un chauffard ivre jamais retrouvé. En recoupant les informations, Léonard soupçonne Auguste Armand et confie ses doutes à Ismaël et Bianca. Tandis qu’Ismaël veut avertir Hector, Bianca préfère garder le silence pour ne pas compromettre leur partenariat.

Lors d’une réunion à l’amphithéâtre, Teyssier annonce l’ouverture d’une formation en hôtellerie et présente Andréa et Jeanne Jourdain. Pendant ce temps, Ismaël révèle la vérité à Hector, qui confronte aussitôt Clotilde. Effondrée, celle-ci avoue qu’elle était au volant lors de l’accident.



Publicité





À la ferme, Gaëtan recueille un poussin rejeté par sa mère et s’y attache. Il confie à Pénélope qu’il aimerait un chat, voire un enfant, mais doute des envies d’Alice. Stressée par une proposition de Teyssier de coorganiser les examens, celle-ci rejette toute idée de changement, confirmant les craintes de Gaëtan.

Enfin, chez les Lanneau, les tensions éclatent entre Lionel, Fleur, Zoé et Solal. Lors d’une mise au point, Lionel reproche à Solal de trop afficher son couple alors qu’il sort d’une rupture. Solal s’excuse et promet d’être plus attentif, apaisant la situation.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : la vérité éclate, Clotilde prend une lourde décision ! (vidéo épisode du 17 novembre)

Ici tout commence du 12 novembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.