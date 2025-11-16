Audiences 15 novembre 2025 : le rugby leader loin devant « Menace sur Kermadec », M6 sombre



Audiences 15 novembre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec le match de rugby France / Fidji, qui a réuni 5,13 millions de téléspectateurs pour 29,4%.





C’est devant France 3 avec la rediffusion du téléfilm « Menace sur Kermadec », qui a rassemblé 3,47 millions de téléspectateurs pour 19,4% de pda.







Audiences 15 novembre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec les masters de « N’oubliez pas les paroles », qui a réuni 1,70 million de téléspectateurs pour 10,2% de pda.

France 5 suit avec un inédit du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 1,01 million de téléspectateurs pour 5,6% de pda.



M6 est très loin derrière avec une rediffusion de « Cauchemar en cuisine », qui n’a été suivie que par 700.000 téléspectateurs en moyenne pour 3,8% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie