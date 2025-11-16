Plus Belle La Vie spoilers : un habitant entre la vie et la mort, les résumés jusqu’au 5 décembre 2025



Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu'au 5 décembre 2025 – Que va-t-il se passer le mois prochain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ?





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, on peut vous dire qu’un mistralien va se retrouver entre la vie et la mort ! A l’hôpital, il est dans un état critique.

De son côté, Baptiste s’installe en coloc avec Chloé. Celle-ci espère ainsi récupérer sa fille.



Quant à Vanessa et Ulysse, ils sont inquiets. Alice Bataille ne lâche rien et est sur le point de découvrir le dossier qui pourrait leur faire tout perdre !…

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 1er au 5 décembre 2025

Lundi 1er décembre 2025 (épisode 475) : Le temps est compté, mais les policiers ne savent pas comment intervenir. Les Mistraliens s’inquiètent et perdent patience. Alors que Chloé se tarde de retrouver sa fille, la famille d’accueil d’Elena reproche à la jeune maman de lui donner de faux espoirs.

Mardi 2 décembre 2025 (épisode 476) : Alors que Chloé et Baptiste préparent le sapin de Noël, la jeune femme reçoit un appel alarmant. Au commissariat, Ariane affirme qu’il faut clore l’affaire, mais Boher n’est pas du même avis. De son côté, Apolline tente de faire valoir ses qualités d’avocate.

Mercredi 3 décembre 2025 (épisode 477 : Au sein de la nouvelle colocation, une ancienne connaissance vient perturber Chloé. A l’hôpital, un Mistralien est dans un état critique. En parallèle, deux jeunes de la résidence Massalia continuent de jouer au jeu du chat et de la souris.

Jeudi 4 décembre 2025 (épisode 478) : Dépassée par les événements, Chloé prend une décision dans la précipitation. Du côté des Kepler, Vanessa exprime ses craintes à Ulysse au sujet de leur société. Inquiète pour sa grossesse, Ariane prend rendez-vous.

Vendredi 5 décembre 2025 (épisode 479) : Le pavillon des fleurs s’inquiète pour Chloé, qui a du mal à dire « non ». Les retrouvailles entre deux habitants mettent le Mistral en joie. De son côté, Maître Bataille tente de récupérer un dossier qui menace l’avenir des Kepler.

Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie, encore plus belle » :