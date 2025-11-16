Sept à huit du 16 novembre 2025 : le magazine déprogrammé ce soir sur TF1



Changement exceptionnel dans la grille de TF1 ce dimanche 16 novembre. La chaîne déprogramme son magazine Sept à Huit, habituellement diffusé en fin d’après-midi, pour laisser place au football. Les téléspectateurs pourront en effet suivre en direct la rencontre Azerbaïdjan / France, dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.











Déjà qualifiés pour la phase finale, les Bleus disputeront cette ultime rencontre sans pression, mais avec l’objectif de terminer leur campagne sur une note positive. Ce match constitue également une dernière répétition avant la préparation de la compétition mondiale.

En raison de cette diffusion sportive, Sept à Huit ne sera pas proposé cette semaine. Les fidèles du magazine présenté par Harry Roselmack pourront retrouver le prochain numéro dimanche prochain, le 23 novembre, à l’horaire habituel.