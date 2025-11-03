Ici tout commence du 3 novembre : Teyssier fait une découverte (résumé + vidéo épisode 1298 en avance)



Ici tout commence du 3 novembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1298 – Teyssier a déniché l’hôtel idéal pour en faire l’hôtel d’application de l’institut dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Mais alors que la propriétaire refuse, il va faire une découverte qui pourrait tout changer…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 3 novembre – résumé de l’épisode 1298

Ismaël demande à Léonard d’aller parler à Teyssier, qui les a surpris la veille en train de s’embrasser. Mais Léonard, blessé qu’il n’assume pas leur relation, refuse. Bianca les interrompt et rejoint Ismaël.

Teyssier annonce à Rose et Clotilde avoir trouvé un hôtel idéal, près de l’Institut, pour son projet d’hôtel d’application. Il prévoit de rencontrer la propriétaire, Jeanne Jourdain, mais l’entretien tourne court quand la mère de cette dernière, Andréa, refuse catégoriquement de vendre. Teyssier découvre alors qu’Ismaël est le fils de Jeanne. En apprenant cela, Emmanuel décide de l’utiliser pour parvenir à ses fins…



En cuisine, Clotilde charge les élèves de préparer un brunch gastronomique en urgence. Après dégustation, elle juge les plats de Bianca et Ismaël trop fades et préfère ceux de Léonard et Zoé.

De son côté, Fleur est troublée par la complicité grandissante entre Loup et Joséphine. Quand cette dernière lui avoue avoir eu une histoire avec Loup, Fleur se sent trahie par son amie. À l’Atelier, Tom est nommé chef avec Julia pour seconde. Agacé, il sabote volontairement leur collaboration jusqu’à pousser Julia, excédée, à quitter la brigade.

Ici tout commence du 3 novembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.