Audiences 20 novembre 2025 : « Meurtres en Corrèze » leader devant « Le Daron »

Par /

Publicité

Audiences 20 novembre 2025 – Même en rediffusion, c’est France 3 qui est arrivé largement en tête des audiences jeudi soir avec le téléfilm « Meurtres en Corrèze », qui a convaincu 2,90 millions de téléspectateurs pour 17,2% de pda.


C’est devant TF1 avec le lancement de la saison 2 inédite de la série « Le Daron », qui a réuni 2,27 millions de téléspectateurs pour 14,7% pda.

Audiences 20 novembre 2025 : « Meurtres en Corrèze » leader devant « Le Daron »
Capture TF1


Publicité

Audiences 20 novembre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec l’épisode 11 de la saison du « Meilleur pâtissier », qui a captivé 1,57 million de téléspectateurs pour 8,8% de pda.

France 2 suit un numéro inédit du magazine « L’Évènement », qui a rassemblé 1,52 million de téléspectateurs pour 8,1% de pda.


Publicité

Source chiffres audiences : Médiamétrie

A LIRE AUSSI
Pékin Express du 21 novembre 2025 : l’épisode 3 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?
Pékin Express du 21 novembre 2025 : l'épisode 3 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?
« Serge Lama, le dernier rappel » : les artistes ce soir sur France 3 (21 novembre 2025)
"Serge Lama, le dernier rappel" : les artistes ce soir sur France 3 (21 novembre 2025)
Le Meilleur Pâtissier du 20 novembre : qui a été éliminé ? (résumé + replay quart de finale)
Le Meilleur Pâtissier du 20 novembre : qui a été éliminé ? (résumé + replay quart de finale)
“Rendez-vous avec Cyril Lignac” du 20 novembre : les invités de la première ce soir sur M6
“Rendez-vous avec Cyril Lignac” du 20 novembre : les invités de la première ce soir sur M6


Publicité


Retour en haut