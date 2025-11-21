Audiences 20 novembre 2025 : « Meurtres en Corrèze » leader devant « Le Daron »



Audiences 20 novembre 2025 – Même en rediffusion, c’est France 3 qui est arrivé largement en tête des audiences jeudi soir avec le téléfilm « Meurtres en Corrèze », qui a convaincu 2,90 millions de téléspectateurs pour 17,2% de pda.





C’est devant TF1 avec le lancement de la saison 2 inédite de la série « Le Daron », qui a réuni 2,27 millions de téléspectateurs pour 14,7% pda.







Audiences 20 novembre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec l’épisode 11 de la saison du « Meilleur pâtissier », qui a captivé 1,57 million de téléspectateurs pour 8,8% de pda.

France 2 suit un numéro inédit du magazine « L’Évènement », qui a rassemblé 1,52 million de téléspectateurs pour 8,1% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie