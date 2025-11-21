Star Academy estimations : Théo P. reste devant Victor, Léane au plus bas (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que le sixième prime aura lieu ce soir avec à la fin, l’élimination de l’un des trois nominés. Qui de Léane, Victor ou Théo P. quitter l’aventure ?





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est toujours Théo P. qui est n tête avec 39% des votes.







Il est en légère hausse et suivi par Victor, 2ème actuellement avec 31,4%. Léane est dernière et au plus bas avec seulement 29,6% des votes de notre sondage.

Rappelons que ce soir, les téléspectateurs auront la mission de sauver l’un des trois nominés, tandis que le sort des deux autres sera entre les mains des académiciens. À l’issue du prime, ces derniers devront trancher et choisir lequel pourra revenir au château de Dammarie-les-Lys avec eux.



Alors, selon vous, qui mérite de continuer l’aventure ? Qui devrait quitter la compétition ? Votez pour votre candidat favori et partagez votre avis en participant à notre sondage. Rappelons que ce sondage est uniquement indicatif : seuls vos votes officiels comptent vraiment !

Sondage Star Academy nominations semaine 5

Qui doit rester au château ? Léane Théo P. Victor Résultats Vote

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.