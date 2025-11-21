Ici tout commence du 21 novembre : Ismaël dit tout, un départ forcé avant l’inauguration (résumé + vidéo épisode 1311 en avance)



Ici tout commence du 21 novembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1311 – Plus de peur que de mal pour Ismaël dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Il a été sauvé par Clotilde et ce soir, il dit tout sur ses grands-parents. Juste avant l’inauguration, Andréa est poussée vers la sortie…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 21 novembre – résumé de l’épisode 1311

Après avoir été retrouvé ivre dans la piscine par Clotilde, Ismaël est sain et sauf. L’incident inquiète Jeanne et Hector, qui le poussent à parler : il leur avoue être gay et subir la pression de ses grands-parents pour “changer”. Choqués, Jeanne et Hector exigent qu’Andréa quitte l’hôtel, ce qu’elle fait.

En cuisine, Clotilde et sa brigade improvisent un menu pour l’inauguration malgré la panne d’électricité. Hector vient aider, Teyssier joue les commis, et tous réussissent à assurer le brunch. Le critique Kleber félicite Teyssier, et Hector annonce qu’il renonce à partir à Nice pour rester travailler avec Clotilde.



Ismaël retrouve Léonard et lui dit avoir fait son coming out à sa famille. Il lui avoue aussi vouloir que quelque chose se passe entre eux et lui prend la main, ce qui comble Léonard. Pendant ce temps là, Anaïs convoque Malik, Maya et Gaspard pour leur imposer de travailler ensemble malgré leurs tensions, les menaçant de corvée de plonge. Quand elle les surprend en pleine dispute, elle met sa menace à exécution. Ironiquement, cela soude le trio, au grand soulagement d’Anaïs.

Le tirage au sort des trinômes pour les examens tombe : Malik est ravi d’être avec Milan et Loup. Pénélope, en revanche, déchante en héritant de Gary et Ninon, surtout après avoir couché avec Gary alors que sa sœur a un crush sur lui. À l’Atelier, Ninon, persuadée que Gary partage peut-être ses sentiments, demande à Pénélope de lui poser la question.

Ici tout commence du 21 novembre 2025 – extrait vidéo

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.