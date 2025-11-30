Audiences 29 novembre 2025 : « Le Voyageur » loin devant la Star Academy



Audiences 29 novembre 2025 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec un épisode inédit de la série « Le Voyageur », qui a captivé 4,19 millions de téléspectateurs pour 23,4% de pda.





C’est devant TF1 avec le 7ème prime de la nouvelle saison de la Star Academy, qui a réuni 2,47 millions de téléspectateurs pour 13,6%.







Audiences 29 novembre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec sa soirée inédite « Florent Pagny fait son Taratata », qui a intéressé 2,12 millions de téléspectateurs pour 12,8% de pda.

M6 suit avec le concert « Notre Dame de Paris : les grandes retrouvailles 25 ans après », suivi par 1,16 million de téléspectateurs pour 6,4% de pda.



France 5 suit avec un inédit du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 872.000 téléspectateurs pour 4,9% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie