Demain Nous Appartient spoilers : Damien trahi, Philippine démasquée, un grand retour, les résumés jusqu’au 19 décembre 2025

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 19 décembre 2025 – Qu’est-ce qui vous attend dans la deuxième partie du mois dans votre série de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme chaque semaine, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 15 au vendredi 19 décembre 2025.











On peut déjà vous dire que Damien va découvrir qu’Audrey le trompe ! Elle a une liaison et il est bouleversé. Plus tard, Audrey disparait… Que s’est-il passé ?

Pendant ce temps là, Philippine est démasquée : une lettre anonyme dévoile ses plans au grand jour ! Quant à Georges, après sa rupture avec Mélody, il s’installe dans une nouvelle coloc.

Pour William et Aurore, grosse surprise : leur fille Sofia fait son grand retour à Sète ! Et Karim tombe amoureux…



Les résumés de DNA du 15 au 19 décembre 2025

Lundi 15 décembre 2025 (épisode 2095) : Damien découvre un détail qui remet tout en cause. Chloé et Alex ne sont pas sur la même longueur d’onde. Emilie recadre sèchement Karim devant son stand.

Mardi 16 décembre 2025 (épisodes 2096) : Damien apprend la liaison cachée d’Audrey. Une lettre anonyme dévoile au grand jour les plans de Philippine. Georges s’installe chez de nouveaux colocataires.

Mercredi 17 décembre 2025 (épisode 2097) : Jack pose un ultimatum à Audrey. William soupçonne un départ imminent. Le projet de Bart pour Noël se concrétise.

Jeudi 18 décembre 2025 (épisode 2098) : Marianne émet une hypothèse troublante. Le cœur de Karim s’ouvre à nouveau. Marguerite apprend une triste nouvelle.

Vendredi 19 décembre 2025 (épisode 2099) : Damien constate qu’Audrey a disparu. Une arrivée perturbe les plans d’Aurore et William. Emilie se rend au commissariat pour déclarer un vol.

