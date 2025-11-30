Sept à huit du 30 novembre 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1



Sept à huit du 30 novembre 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h05 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Sept à huit du 30 novembre 2025 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Bonnes affaires du Black Friday, destockeurs de jouets : la course aux cadeaux de Noël avec ceux qui s’y prennent dès le mois de novembre.



Dans « 7 à 8 »

🔵 Du Pays Basque aux brasseries parisiennes, l’irrésistible ascension d’un charcutier devenu le roi du cochon.

🔵 Cuisinier, nounou ou ouvrier du bâtiment, document exceptionnel sur ces salariés sans papier. Sont-ils devenus indispensables ?

🔵 Et Corinne Masiero se confie et s’indigne dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 30 novembre 2025.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.