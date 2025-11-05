Audiences 4 novembre 2025 : carton pour « Alex Hugo » devant « La France a un incroyable talent »



Audiences 4 novembre 2025 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec un inédit de « Alex Hugo », qui a captivé 5,48 millions de téléspectateurs pour 27,3% de pda.





C’est devant M6 avec l’épisode 4 de la saison 20 de « La France a un incroyable talent », qui a intéressé 2,66 million de téléspectateurs pour 12,9% de pda.







Audiences 4 novembre 2025 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec la rediffusion du film « Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban », qui a captivé 2,37 millions de téléspectateurs pour 13,5% de pda.

Flop pour France 2 avec le documentaire inédit « Boire », qui a été suivi hier soir par 891.000 téléspectateurs pour 4,6% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie