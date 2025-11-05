Ici tout commence du 5 novembre : Clotilde cache un secret !... (résumé + vidéo épisode 1300 en avance)



Publicité





Ici tout commence du 5 novembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1300 – Teyssier a déniché l’hôtel idéal pour en faire l’hôtel d’application de l’institut dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Mais alors que la propriétaire refuse, il va faire une découverte qui pourrait tout changer…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 5 novembre – résumé de l’épisode 1300

À l’Institut, Rose surprend Teyssier alors qu’il s’apprête à quitter l’école pour l’hôtel Jourdain. Il lui avoue qu’il a rendez-vous avec Hector pour lui présenter son projet de partenariat. Trouvant son comportement douteux envers Clotilde, Rose décide de l’accompagner pour garder un œil sur lui. En cuisine, Clotilde apprend que Teyssier rencontre les Jourdain et, paniquée, tente de le joindre sans succès. Quand Loup révèle que Rose est partie avec lui, elle se sent trahie.

À l’hôtel, Teyssier et Rose brunchent avec Jeanne avant qu’Hector, blessé et appuyé sur une canne, ne les rejoigne. Face à la proposition de Teyssier, il se montre d’abord fermé, mais celui-ci insiste. Finalement, après discussion, Hector reconnaît qu’un partenariat avec l’Institut est leur seule chance de sauver l’hôtel, malgré l’opposition d’Andréa.



Publicité





De retour à l’Institut, Teyssier reçoit un message de Jeanne : les Jourdain sont prêts à envisager l’accord. Rose s’en réjouit, mais Clotilde les confronte, furieuse de leur trahison. Elle semble cacher un lourd secret et appelle quelqu’un pour lui annoncer qu’il faut absolument faire échouer le projet de partenariat !

Pendant ce temps, Pénélope retrouve son ex, Baptiste, qui lui annonce son mariage et la future naissance de jumeaux. Déstabilisée, elle invente un faux petit ami suédois. Au studio, Coline demande à Billie de coacher César sur la pâte à choux. Tandis que Ferdinand progresse, César peine à suivre. Coline décide de le coacher seule…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Zoé fait une découverte choc à l’hôtel ! (vidéo épisode du 7 novembre)

Ici tout commence du 5 novembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.