Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 10 novembre ?

Star Academy 2025, évaluations semaine 4 – C’est ce lundi qu’auront lieu les évaluations de la semaine 4 au château de la Star Academy. En cette semaine des anciens, ils sont encore 14 en compétition et ils vont chanter sur des singles d’anciens académiciens des deux saisons précédentes.











Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

Ce lundi, les évaluations sont programmées à 10h pour les académiciens, soit à partir de 10h30 sur le flux live de TF1+.

Pour ces évaluations, chaque élève chantera un titre au choix parmi cette liste :

« Ma faute » de Marine

« Adieu nous deux » de Pierre Garnier

« Boule au ventre » d’Hélèna

« Sans toi » de Lénie

« Rage » d’Ebony

« Autrement » de Julien Lieb

« La maison » de Marguerite

« Fou » d’Ulysse

Résumé complet des évaluations à venir sur Stars-Actu dès qu’elles seront terminées ! On connaitra mardi soir les noms des trois élèves nominés cette semaine.



Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.