C à vous du 24 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 24 novembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Violences faites aux femmes : « Le silence des hommes doit cesser »

David Pelicot, membre d’ONU Femmes France, à l’initiative de la tribune « Le Silence des hommes doit cesser », et Philippe Caverivière, humoriste, signataire de la tribune, sont les invités

🔵 Guerre en Ukraine : un pas vers la paix ? On en parle avec Bruno Tertrais , directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS) et conseiller géopolitique à l’Institut Montaigne



Publicité





🔵 Dans la suite de C à vous :

📖 Augustin Trapenard pour le livre « La Grande Librairie présente Droit dans les yeux »

📖 Lio pour son album « Geoid Party In The Sky »

Hugh Jackman & Kate Hudson pour le film “Sur un air de blues” de Craig Brewer, en salle le 31 décembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 24 novembre 2025 à 19h sur France 5.