C à vous du 28 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 28 novembre 2025, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Impôts : le « ras-le-bol » fiscal progresse encore. On en parle avec Nicolas Beytout, directeur du journal « L’Opinion », et Frédéric Dabi, directeur général de l’institut de sondage Ifop

🔵 Marseille : sous la pression du narcotrafic, Orange ferme temporairement son site. Fabrice Rizzoli, spécialiste de la grande criminalité, fondateur de l’association Crim’HALT, et Sébastien Crozier, président de la CFE-CGC Orange sont les invités de C à vous



🔵 Dans la suite de C à vous :

🎭 Laurent Ruquier pour la pièce « L’expérience théâtrale »

📖 Gilles Pialoux pour le livre « Admirations – sept héros de la médecine »

🎶 Lou Deleuze représentante de la France à l’Eurovision Junior

🎭 Bérengère Krief, pour son spectacle “Sexe”

