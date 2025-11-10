Demain Nous Appartient du 10 novembre : Karim fait une découverte choc sur Diane et Esmée (résumé + vidéo épisode 2071 en avance)



Demain nous appartient du 10 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2071 de DNA – Jordan et Judith vont alerter la police ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et en cherchant, Karim va faire une découverte choc sur les soeurs Colin et leur père !





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 10 novembre 2025 – résumé de l’épisode 2071

Au Spoon, Jordan et Judith, toujours inquiets pour Diane et Esmée, décident d’aller voir la police. Au commissariat, ils racontent tout ce qu’ils savent à Karim, qui se rend aussitôt au lycée pour parler aux sœurs Colin. Luc les interrompt et accuse Jordan et Judith d’être allés trop loin. Les filles confirment qu’ils se font des idées, et Luc prévient qu’il portera plainte s’ils continuent à les suivre. Le soir, il ramène ses filles chez lui, tandis qu’Esmée reproche à Diane d’attirer l’attention, notamment celle de Jordan.

De son côté, Karim reproche à Judith de ne pas lui avoir dit qu’elle avait filé les Colin. Il lui assure que Luc est seulement un père autoritaire et lui demande de cesser d’enquêter. Jordan, lui, se heurte à sa mère, qui lui conseille de se concentrer sur ses études. En désaccord, il met fin à la discussion. Plus tard, Karim et Damien découvrent que le père des sœurs, Jean-Marc Colin, était policier et qu’il est mort il y a dix ans dans un accident de voiture !



Pendant ce temps, Fred, en pleine forme, réveille Victoire en lui proposant de sortir danser le soir-même. Au lycée, il est d’humeur euphorique, ce que ses élèves remarquent aussitôt. Marine vient lui dire qu’elle rentre à Paris et remarque son état exalté. Fred admet avoir modifié son traitement, mais refuse d’en parler à Victoire. Plus tard, il annule finalement la sortie prévue avec Victoire, se disant trop fatigué…

Chez les Moreno, Sylvain découvre une gerbe funéraire à son nom dans son salon. Christelle lui explique qu’il s’agit d’une erreur, mais Sylvain se sent maudit : il manque de s’étouffer au Spoon puis se retrouve enfermé dans sa camionnette avant d’être secouru par les pompiers. À l’hôpital, Christelle, inquiète, le rejoint, mais finit par se fâcher en voyant qu’il va bien. Le couple se dispute, Sylvain lui reprochant de ne plus penser qu’à son travail.

VIDÉO Demain nous appartient du 10 novembre- extrait de l'épisode

