Ça commence aujourd’hui du 13 novembre 2025, le sommaire – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit et une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 13 novembre 2025 à 13h55 : « Bataclan : 10 ans après, où en sont-ils ? » (inédit)

Dix ans se sont écoulés depuis la tragique nuit du 13 novembre 2015. Ce soir-là, au Bataclan, des dizaines de personnes ont perdu la vie, des centaines ont été blessées et des milliers d’autres profondément marquées.

À l’occasion de ce douloureux anniversaire, Ça commence aujourd’hui propose une émission spéciale dédiée à celles et ceux dont la vie a basculé, mais qui ont su trouver la force de se reconstruire.



Autour de Faustine Bollaert, rescapés, témoins et acteurs de cette nuit partagent leurs parcours. Jean-Michel Fauvergue, ancien chef du RAID, revient sur la complexité d’une intervention inédite. Arthur, survivant du Bataclan et président de l’association Life for Paris, témoigne du long chemin de résilience entrepris avec d’autres victimes. Maximilien et Chantal, dont le lien s’est forgé dans l’épreuve, racontent leur rencontre inattendue entre un survivant et celle qui lui a tendu la main.

À travers ces récits bouleversants, l’émission rend hommage à la force du lien humain, à la résilience et à la mémoire d’un drame qui a marqué toute une génération.

Et à 15h : « Célébrités : une rencontre et leur vie a changé » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit des personnalités dont une rencontre a bouleversé le destin. Daniel Russo évoque l’amitié décisive qui l’a lié à Robert Lamoureux, grâce à qui il a embrassé la carrière de comédien. Les chanteuses Marjorie, Alexandra et Coralie reviennent sur la formation du groupe L5 et sur le rôle essentiel de leur coach vocal Richard Cross. Oscar Sisto raconte comment une chanteuse argentine lui a inspiré son amour du français et son parcours jusqu’à la scène parisienne. Enfin, Danny Khezzar confie que sa vocation de chef est née à 15 ans, le jour où il a croisé Michel Roth au Ritz — un rêve aujourd’hui accompli à ses côtés.

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.