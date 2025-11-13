« Coup de foudre au gala de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 13 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Coup de foudre au gala de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 13 novembre 2025 – Ce jeudi après-midi, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Coup de foudre au gala de Noël ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Coup de foudre au gala de Noël » : l’histoire, le casting (inédit)

Un casse-noisette d’une valeur inestimable, prévu pour être vendu aux enchères lors du gala de charité de Noël organisé par la famille Warby, disparaît à la suite d’un malheureux échange de valises. Lottie Morgan, organisatrice d’événements perfectionniste, et Tristan, héritier de la prestigieuse famille Warby, se lancent alors dans une course contre la montre pour le retrouver. Leur enquête les conduira non seulement à redécouvrir la véritable magie de Noël, mais aussi à changer le cours de leur destin.

Avec : Ashley Newbrough (Lottie), Christopher Russell (Tristan), Darryl Hinds (Dave), Mia SwamiNathan (Joey)



Notez qu’exceptionnellement, en raison de l’édition spéciale « 13 Novembre, 10 ans après », il n’y aura pas de second téléfilm aujourd’hui.