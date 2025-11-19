Ça commence aujourd’hui du 19 novembre 2025 : le sommaire

Par /

Publicité

Ça commence aujourd’hui du 19 novembre 2025, le sommaire – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, deux rediffusions.


Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.

Ça commence aujourd’hui du 19 novembre 2025 : le sommaire
© Nathalie GUYON – FTV


Publicité

Ça commence aujourd’hui du 19 novembre 2025 à 13h55 « Cette peur de l’abandon qui gouverne toute leur vie » (rediffusion)

La peur de l’abandon prend souvent racine dans des expériences difficiles vécues durant l’enfance. Florence, Frédéric et Quentin racontent des parcours marqués par la séparation, la violence ou la négligence, et expliquent l’impact durable de ces blessures sur leur vie adulte.
Petite, Florence a grandi dans un climat instable, marqué par la violence de son père. Un épisode traumatisant survenu à l’aéroport lorsqu’elle avait 10 ans a profondément ancré en elle cette peur de l’abandon, encore très présente aujourd’hui. Cette fragilité influence ses relations, qu’elles soient amoureuses ou amicales : elle craint la solitude et évite les conflits autant que possible.
À présent, Florence entreprend un travail sur elle-même et souhaite partager son histoire pour continuer d’avancer.

Et à 15h : « C’est en plein deuil qu’ils ont trouvé l’amour » (rediffusion)

On dit souvent que l’amour peut surgir à n’importe quel moment, et les invités de Faustine Bollaert en sont la preuve : chacun d’eux a vu naître une histoire forte au cœur du deuil. En 2023, Aurélie perd brutalement sa sœur Marine, emportée par une rupture d’anévrisme, et c’est en organisant les funérailles qu’elle rencontre Fabio, le maître de cérémonie qui partage désormais sa vie. À 28 ans, Kimberley voit son monde s’effondrer après la mort soudaine de son compagnon, mais, en reprenant son métier d’ambulancière, elle croise lors d’une intervention celui qui deviendra son nouvel amour. De son côté, Aurore trouve un soutien inattendu en Nicolas, le chauffeur de bus qu’elle prend régulièrement pour aller voir sa mère à l’hôpital ; après le décès de celle-ci, leur lien se renforce et se transforme peu à peu en une histoire d’amour qui dure depuis dix ans et a donné naissance à deux enfants.


Publicité

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.

A LIRE AUSSI
« Désenchantées » du 19 novembre 2025 : vos épisodes ce soir sur France 2
"Désenchantées" du 19 novembre 2025 : vos épisodes ce soir sur France 2
N’oubliez pas les paroles masters : qui de Margaux ou Morgiane s’est qualifiée ? (18 novembre)
N'oubliez pas les paroles masters : qui de Margaux ou Morgiane s'est qualifiée ? (18 novembre)
Ça commence aujourd’hui du 18 novembre 2025 : le sommaire
Ça commence aujourd’hui du 18 novembre 2025 : le sommaire
Audiences 17 novembre 2025 : « Menace imminente » leader devant « L’amour est dans le pré »
Audiences 17 novembre 2025 : « Menace imminente » leader devant « L’amour est dans le pré »


Publicité


Retour en haut