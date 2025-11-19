

Ça commence aujourd’hui du 19 novembre 2025, le sommaire – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, deux rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 19 novembre 2025 à 13h55 « Cette peur de l’abandon qui gouverne toute leur vie » (rediffusion)

La peur de l’abandon prend souvent racine dans des expériences difficiles vécues durant l’enfance. Florence, Frédéric et Quentin racontent des parcours marqués par la séparation, la violence ou la négligence, et expliquent l’impact durable de ces blessures sur leur vie adulte.

Petite, Florence a grandi dans un climat instable, marqué par la violence de son père. Un épisode traumatisant survenu à l’aéroport lorsqu’elle avait 10 ans a profondément ancré en elle cette peur de l’abandon, encore très présente aujourd’hui. Cette fragilité influence ses relations, qu’elles soient amoureuses ou amicales : elle craint la solitude et évite les conflits autant que possible.

À présent, Florence entreprend un travail sur elle-même et souhaite partager son histoire pour continuer d’avancer.

Et à 15h : « C’est en plein deuil qu’ils ont trouvé l’amour » (rediffusion)

On dit souvent que l’amour peut surgir à n’importe quel moment, et les invités de Faustine Bollaert en sont la preuve : chacun d’eux a vu naître une histoire forte au cœur du deuil. En 2023, Aurélie perd brutalement sa sœur Marine, emportée par une rupture d’anévrisme, et c’est en organisant les funérailles qu’elle rencontre Fabio, le maître de cérémonie qui partage désormais sa vie. À 28 ans, Kimberley voit son monde s’effondrer après la mort soudaine de son compagnon, mais, en reprenant son métier d’ambulancière, elle croise lors d’une intervention celui qui deviendra son nouvel amour. De son côté, Aurore trouve un soutien inattendu en Nicolas, le chauffeur de bus qu’elle prend régulièrement pour aller voir sa mère à l’hôpital ; après le décès de celle-ci, leur lien se renforce et se transforme peu à peu en une histoire d’amour qui dure depuis dix ans et a donné naissance à deux enfants.



Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.