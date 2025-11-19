« Les fées de Noël : à vos rubans ! » : votre téléfilm de Noël ce 19 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Les fées de Noël : à vos rubans ! » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 19 novembre 2025 – Ce mercredi après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Aujourd’hui, il s’intitule « Les fées de Noël : à vos rubans ! ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Les fées de Noël : à vos rubans ! » : l’histoire, le casting (inédit)

Lily, qui dirige une boutique spécialisée dans les emballages cadeaux, se retrouve débordée à l’approche de Noël : elle doit en effet organiser le grand gala de la ville, où se tient chaque année le célèbre concours de paquets cadeaux. Pour promouvoir l’événement, elle accepte de donner une interview à un magazine prestigieux. Elle y retrouve Sean, le journaliste chargé de rédiger son portrait, qui n’est autre qu’un ancien camarade de fac. Pendant qu’un agent immobilier très en vue — véritable star locale et célibataire très courtisé — tente de gagner ses faveurs, Lily se surprend à succomber au charme de Sean.



Avec : Ashley Newbrough (Lily Morgan), Torrance Coombs (Sean Allen), Martina Ortiz Luis (Kenzie Reid), Jennifer Baker (Whitney Boyd), Brian Froud (Frank)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Le fabuleux marché de Noël ».

« Le grand bal de Noël » : l’histoire et le casting

Mona, 32 ans, célibataire et installée à New York, retourne dans son village natal de Milton pour aider ses parents à préparer la fête foraine de Noël, une tradition fondée par ses arrière-grands-parents. À peine arrivée, elle tombe par hasard sur Fletcher, son amour de lycée. De retour chez ses parents, elle rencontre également Dez, un journaliste venu réaliser un article sur l’événement. Tandis que Mona retrouve une certaine complicité avec Fletcher malgré son emploi du temps chargé, elle se rapproche aussi de Dez. Peu à peu, un triangle amoureux s’installe…

Avec : Mishael Morgan (Mona), Ronnie Rowe (Dez), Jaime M. Callica (Fletcher), JaNae Armogan (Erin)