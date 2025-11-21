

Ça commence aujourd'hui du 21 novembre 2025, le sommaire – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd'hui ». Aujourd'hui, un inédit et une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 21 novembre 2025 à 13h55 « Déni de grossesse : elles ont accouché sans avoir vu qu’elles étaient enceinte » (inédit)

Cet après-midi dans “Ça commence aujourd’hui”, Faustine Bollaert reçoit des femmes qui ont vécu un déni de grossesse, un phénomène aussi déroutant que bouleversant. Elles raconteront comment elles ont découvert leur maternité… au moment même d’accoucher, sans aucun signe visible de grossesse. Un numéro inédit, riche en émotions, pour mieux comprendre ce vécu encore méconnu et les chocs qu’il entraîne.

Et à 15h : « Troubles alimentaires : elles se battent pour que leur bébé parvienne à manger » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille des mères dont les bébés luttent au quotidien contre de lourds troubles alimentaires. Amandine évoque le parcours d’Alonzo, grand prématuré souffrant de troubles de l’oralité et longtemps nourri par sonde, ainsi que celui de son petit dernier, Thelyo, 9 mois, victime d’un sévère reflux gastro-œsophagien qui l’empêche de s’alimenter. Emilie revient sur les difficultés de son fils, hospitalisé et sondé durant 45 jours après que son reflux a brûlé son œsophage, avant d’enfin commencer à retrouver une alimentation presque normale. Quant à Mélissa, elle raconte le combat pour faire reconnaître le mérycisme de son enfant, longtemps ignoré par le corps médical jusqu’à ce qu’une équipe hospitalière prenne enfin son cas au sérieux.



