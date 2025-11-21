« Coup de foudre pour le fils du Père Noël » : votre téléfilm de Noël ce 21 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)



Publicité





« oup de foudre pour le fils du Père Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 21 novembre 2025 – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël qui vous attend. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « oup de foudre pour le fils du Père Noël ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« Coup de foudre pour le fils du Père Noël » : l’histoire, le casting (inédit)

Avery rêve de présenter le JT du week-end sur la chaîne 71, où elle travaille comme journaliste. La veille de Noël, une occasion inespérée se présente. Décidée à bien dormir avant ce grand jour, elle tombe pourtant sur un inconnu chez elle. Le prenant pour un cambrioleur, elle l’attache… avant de découvrir qu’il s’agit de Chris, le Père Noël en personne — même si elle a bien du mal à y croire. Commence alors pour eux une nuit rocambolesque : Avery veut absolument être prête pour présenter le JT du 25 décembre, tandis que Chris doit livrer tous les cadeaux dans les temps.



Publicité





Avec : Luke Macfarlane (Chris), Italia Ricci (Avery)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Le Noël surprise d’Emily ».

« Le Noël surprise d’Emily » : l’histoire et le casting

Emily travaille dans une agence de communication et doit gérer un contrat dans la ville natale de Jamie, son ex, en pleine période de Noël. À son arrivée à la gare, elle croise son ancienne belle-famille qui, ignorant manifestement leur rupture, l’entraîne sans hésiter pour passer les fêtes avec elle.

Avec : Tyler Hynes (Jamie), Bethany Joy Lenz (Emily), Alison Wandzura (Becca)