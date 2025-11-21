Les 12 coups de midi du 21 novembre : Salma Hayek fait chuter Cyprien, une nouvelle étoile mystérieuse



Publicité





Les 12 coups de midi du 21 novembre 2025, 64ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce vendredi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Après avoir décroché l’étoile mystérieuse hier en reconnaissannt Tom Hanks, il a buté sur l’une des questions du Coup de Maître aujourd’hui et il a remporté 1.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Publicité





Les 12 coups de midi du 21 novembre, une nouvelle étole mystérieuse

Cyprien voit sa magnifique cagnotte personnelle arriver au total de 304.004 euros de gains et cadeaux. Il s’est ensuite retrouvé face à une nouvelle étoile mystérieuse. On y voit une ville, il pourrait s’agir de Monte-Carlo.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 21 novembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+