Les 12 coups de midi du 27 novembre : coup d’arrêt pour Cyprien, qui est derrière l’étoile mystérieuse ?

Les 12 coups de midi du 27 novembre 2025, 70ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une 70ème victoire ce jeudi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Mais aujourd’hui encore, il n’a pas brillé avec 2 erreurs lors du Coup de Maître et seulement 200 euros remportés.











Les 12 coups de midi du 27 novembre, Monaco sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte de Cyprien monte ainsi à l’impressionnant total de 315.254 euros de gains et cadeaux. Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, on a toujours que la photo de fond, il s’agit de Monte-Carlo, à Monaco.

Noms déjà proposés : Scarlett Johansson, Angèle

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 27 novembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



