Ça commence aujourd’hui du 7 novembre 2025 : sommaire et extrait vidéo

Ça commence aujourd’hui du 7 novembre 2025, le sommaire – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 7 novembre 2025 à 13h55 : « Faire un bébé : quand la décision n’est pas prise à deux » (inédit)

Ce vendredi sur France 2, Faustine Bollaert reçoit des femmes et des hommes racontent ce moment lourd de sens où l’un des deux partenaires souhaite un enfant… quand l’autre ne l’a pas encore, ou ne veut pas, franchir ce cap. Aux côtés de psychologues, gynécologues, avocats, ils explorent les enjeux : désir intime, timing personnel, pression sociale, équilibre du couple. L’émission propose de mettre des mots sur ce silence parfois pesant, d’éclairer ce choix autant individuel que partagé, et d’aider à comprendre là où la parole reste difficile.

Un rendez-vous sensible, plein d’émotions, pour tous ceux qui se questionnent sur le « et maintenant ? » d’une vie à deux.



Et à 15h : « Pourquoi ont-ils choisi un métier en rapport avec la mort ? » (rediffusion)

Ils travaillent chaque jour au plus près de la mort, et pourtant, c’est bien de vie et d’humanité qu’ils sont venus parler à Faustine Bollaert sur le plateau de Ça commence aujourd’hui. À travers des anecdotes parfois surprenantes, Philippe, médecin légiste reconnu, Patricia, thanatopracteur, Baptiste, nettoyeur de scènes d’incidents traumatiques, et Thierry, passeur de mémoire passionné d’art funéraire, dévoilent un univers souvent méconnu. Derrière ces métiers qui peuvent sembler sombres ou rebutants se cache une réalité empreinte de tendresse, de respect et de sens. Tous ont choisi, par vocation, de côtoyer la mort pour mieux célébrer la vie et rendre hommage à ceux qui sont partis.

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui, bande-annonce de la semaine

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.